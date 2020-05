Elena Gijón: "Lo que se cuestiona de Marlaska es si saca de sus equipos a los que no estén dispuestos a cometer una ilegalidad"

Como la juez en el de indagar lo que considere oportuno. O como el ministro de Interior en nombrar a su personal de confianza. Lo que se cuestiona de Grande-Marlaska no es que conforme sus equipos. Es si saca de ellos a los que no estén dispuestos a cometer una ilegalidad. Marlaska ha defendido en el Congreso que no la hay y que se siente orgulloso de formar parte de este Gobierno. ¿También cuando Pablo Iglesias acusa al PP de llamar a la insubordinación de la Guardia Civil? Porque eso es tanto como decir que el malestar en el Instituto Armado responde a consignas políticas.