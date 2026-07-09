María Hernández: "La bocanada de oxígeno de Sánchez ha durado lo justito: hasta que ha llegado la UCO con un nuevo informe y un nuevo disgusto".

Son las dos de la tarde, la una en Canarias

Tiene invitado especial la ministra Robles en el ministerio, recibe en un rato al embajador de EEUU en España, Benjamín León. Que tiene un papelón, eh.

A ver cuál de todas las versiones de Trump disparatado defiende el señor León.

Si vive y reside entre malísima gente o si se siente a gusto con nuestra generosidad ahora que el gobierno español se ha redimido aceptando un importante pago a la OTAN del que no saben nada en Moncloa. No saben de qué habla Trump.

Papelón de Benjamín por la verborrea trumpista, y papelón de Robles, a ver qué versión sostiene la ministra.

Si le lee la cartilla por el maltrato a los socios de la OTAN o si le ríe la gracia y le pelotea como hicieron los aliados en la cumbre de Ankara, que será esto segundo, seguro.

Porque si Sánchez habla de golf y del mundial con Trump después de que Trump le ponga a escurrir, no va a ser menos su ministra de defensa. Vamos a llevarnos bien.

El presidente ha despejado hoy su agenda de actos oficiales está en la graduación de una de sus hijas en Reino Unido… Y allí ha cogido aire al conocer que la Fiscalía pide la absolución de Begoña Gómez porque no ve delito…. Aunque la bocanada de oxígeno le ha durado lo justito, hasta que ha llegado la UCO con un nuevo informe y un nuevo disgusto.

Estrechando el cerco sobre su entorno más cercano, Esta vez sobre su ex jefe de gabinete Juanma Serrano, al que implica en el enchufe de la fontanera Leire en Correos, el organismo estatal que presidió.

Y al que otorga una participación directa, un papel muy relevante en la trama de las cloacas para desestabilizar causas judiciales molestas.

El esclarecedor mensaje que lo dice casi todo… "Estando tú ahí", le escribe Leire Díez a Juanma Serrano, "estando tú ahí, yo estoy muy tranquila".

La fiscalía general, la SEPI, la Agencia Tributaria, la Guardia Civil, ADIF… y también Correos….

La lista de organismos presuntamente pringados por la corrupción, que sigue engordando y el cerco en torno a Sánchez que se sigue estrechando.