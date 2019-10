Noticias fin de semana presenta 'Cuatro versiones y un original'

- For once in my life, 'Por una vez en mi vida', que popularizó Stevie Wonder ha sido cantada por la solista escocesa Emeli Sandé en la versión que aparece precisamente en el primer capítulo la serie de Atresplayer Premium de la que hablamos.

- For once in my life, cantado por Renée Zellweger, una actriz aparentemente desahuciada durante los últimos años, que muy posiblemente será candidata a los Oscar.

- For once in my life, Por una vez en mi vida que popularizó Stevie Wonder ha sido interpretada también por Michael McDonald a quien hemos escuchado en algunas de las canciones más emblemáticas de los Doobie Brothers y que dota a esta versión de una gran fuerza la fuerza de su voz.

- For once in my life, Por una vez en mi vida que popularizó el gran Stevie Wonder

Seguro que te interesa...

- ¿Cómo suena la campaña electoral? Desvelamos las canciones con las que se identifican los candidatos a la presidencia del Gobierno

- Juan Diego Guerrero y Mamen Rodríguez Sastre versionan 'despacito' en Noticias fin de semana

play

- 'Karaokes Accidentales': Juan Diego Guerrero y Mamen Rodríguez Sastre versionan a Pimpinela

play

- En Noticias fin de semana, grandes canciones que han ganado el Oscar

- 'Weekend news versions': Las versiones de los mejores temas

- 'Weekend news Christmas': La Navidad llega a 'Noticias fin de semana' con la mejor música