'Weekend news versions': Las versiones de los mejores temas

- Como es el caso de este Family Man que se convertía en éxito por dos veces en un mismo año : la primera, en marzo de 1982, cuando aparecía originalmente en el álbum Five miles out de Mike Oldfield... y la segunda, en octubre de ese año, cuando aparecía en la versión que contenía el álbum H2O de Daryll Hall & John Oates.

- You can’t hurry love (No puedes meter prisa al amor) grabado originalmente por las Supremes en 1966 y versionado con gran éxito por Phil Collins en 1982.

- I still haven’t found what I’m looking for (Todavía no he encontrado lo que estoy buscando) que aparecía originalmente en el álbum The Joshua Tree de U2 y que luego aparecía en la versión que contenía el álbum 'The Farewell Tour' de Cher.