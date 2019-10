¿Cómo suena la campaña electoral? Desvelamos las canciones con las que se identifican los candidatos a la presidencia del Gobierno

Noticias fin de semana descubre las canciones que retratan a los líderes que aspiran a ser presidentes del gobierno. Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez en alguno de sus mítines han citado frases de canciones, no sabemos si siendo conscientes de ello, y ¡ Noticias fin de semana lo ha descubierto ! Y lo largo de este fin de semana os lo vamos a mostrar en nuestros informativos.

- La canción de Albert Rivera fue compuesta por José María Cano y abría el álbum de Mecano llamado Descanso dominical y que fue el disco español más vendido en el año 1988. "Y aunque no me guste el avión… soy un hombre de acción ", canta Ana Torroja en este célebre 'No hay marcha en Nueva York'. Y seguramente acierta la letra de la canción cuando dice : "Estoy loco por irme a Madrid". Eso ya lo ha conseguido el señor Rivera… que ahora aspira a ser influyente en ese palacio madrileño de la Moncloa.

- Pablo Casado, candidato del Partido Popular a la Moncloa, que está convencido de que nuestro país necesita al PP "Más que nunca". La canción de Pablo Casado pertenece a la discografía de Camilo Sesto. Aparece en el álbum Rasgos, del año 1977, y en su letra concluye sin rodeos : "Más que nunca te necesito junto a mí"… como si clamara por cada votante que escucha la canción… para señalarle el camino en las generales.

