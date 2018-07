#JOSEMILIVE

Josemi, al diputado de Podemos que criticó a Nadal: "Tú de las canicas no has salido, porque para el dominó hay que ser inteligente"

Josemi Rodríguez Sieiro felicita a Nadal por ganar su undécimo Roland Garros. Además, critica al diputado de Podemos, Isidro López, por decir que su tenis es "soporífero, defensivo, hipermusculado y pasabolas". Asegura que no le va a aportar "ni fama ni dinero, que es lo que buscas y te vas a convertir en el hazmereír". Asimismo, añade "Isidro, tú de las canicas no has salido, porque para el dominó hay que ser inteligente, y para jugar al dominó tú no estás ni has estado en tu vida".