Entrevista completa al ex magistrado del TS, Joaquín Giménez

El ex magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Giménez, recalca que el ataque a los Guardias Civiles en sus parejas en Alsasua, "no es delito de terrorismo" y pregunta "¿uno es responsable de lo que hace o del contexto en el que lo hace? Es un caso de libro de tremendismo punitivo". Por otro lado, habla en Más de uno del manifiesto de los jueces del Supremo sobre la sentencia de la justicia alemana sobre Carles Puigdemont. Asegura que él no ve delito de rebelión en el referéndum del 1-O porque no ve violencia, "pero sí puede haber sedición o desobediencia", "compararlo con el 23-F me parece desajustado", declara. Por ello, recalca que "si el Supremo alemán entiende que no hay rebelión con Puigdemont, "el juez español puede ampliar la euroorden con otros tipos penales".