Entrevista completa a Jordi Sevilla en Más de uno

EXMINISTRO DE HACIENDA

El ex ministro socialista, Jordi Sevilla, presenta en Más de uno su nuevo libro, '¿Por qué no fue posible un gobierno del cambio?', en el intenta explicar el último año que ha vivido la política española. En este relato de las negociaciones entre PSOE, Podemos y Ciudadanos, Jordi Sevilla cuenta su visión de lo que pasó y por qué pasó. "Con este libro he intentado no molestar a nadie, o sea, que molestará a todos: Quería explicar lo que pasó en 2016".