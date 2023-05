Carlos Alsina, sobre la tensión entre Ayuso y Bolaños: "Pasará a la historia como la polémica más imbécil"

Carlos Alsina se pronuncia durante su intervención en 'Espejo Público' sobre el desencuentro que han mantenido la presidenta popular Isabel Díaz Ayuso y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a cuenta de la asistencia del socialista a los actos conmemorativos de este 2 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Tras confirmarse que finalmente Bolaños tendrá asiento, Alsina considera que "pasará a la historia como la polémica más imbécil que hemos tenido nunca". Y cree que "no pasará a mayores".

Por otro lado, habla también sobre las manifestaciones de este lunes por el Día Internacional de los Trabajadores, convocadas por los sindicatos y a las que acudieron varios miembros del Ejecutivo. Sin embargo, Alsina sostiene que seis ministros le "parecen pocos, porque hablamos de un Gobierno que tiene 22" y alega que "no da la medida adecuada de la sintonía que en este momento existe, entre lo que reclaman los sindicatos y o que hace el Gobierno".

Asimismo, Alsina explica que continúa "percibiendo que no tiene mucho eco social", ya que únicamente han acudido 10.000 personas a la manifestación de Madrid, que fue la más multitudinaria.. Y afirma que no es "ninguna sorpresa" que los sindicatos no critiquen al Ejecutivo de izquierdas.

"Le podrían criticar que hemos perdido mucho poder adquisitivo en España, pues sí, pero para eso están los empresarios, para criticárselo a ellos", destaca. Y se pregunta "¿cuánto deben subir los salarios? ¿tienen que subir lo mismo que ha subido la inflación? ¿es consecuencia la no subida de los salarios de la codicia de los empresarios?".