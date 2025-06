La Cultureta 10x39: Concierto para locutor y orquesta (10º aniversario)

'La Cultureta' ha querido celebrar su décimo aniversario a lo grande, para ello ha trasladado el estudio de Onda Cero a la sala de conciertos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid. Allí han transmitido en directo un programa especial sobre la música clásica, Carlos Alsina, junto a Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares y Sergio del Molino, con la compañía de la orquesta de la escuela.

Alsina ha comenzado el programa repasando de forma didáctica las tres grandes familias de instrumentos que componen una orquesta: cuerda, viento y percusión. Todo ello acompañado en directo por la orquesta de la escuela, que ha interpretado fragmentos de obras emblemáticas a lo largo del espacio.

A continuación, Alsina ha ofrecido un recorrido histórico sobre el nacimiento y evolución de la orquesta, desde los pequeños grupos de cámara renacentistas hasta las grandes formaciones barrocas, con compositores como Monteverdi o Lully. No han faltado anécdotas, como la muerte accidental de este último al clavarse su bastón de dirección en el pie.

También ha destacado el papel de grandes compositores como Vivaldi en el desarrollo del concierto para orquesta, y Haydn o Mozart en la consolidación de la sinfonía clásica. El viaje ha culminado con Beethoven, cuya Quinta y Novena sinfonías marcaron un antes y un después, tanto por su ambición musical como por la aparición del público como nuevo protagonista.

Carlos Alsina frente a la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía. | Onda Cero

La ajetreada vida de un músico de orquesta

Alsina también ha conversado con tres de los alumnos de la escuela Reina Sofía. El primero de ellos, Joao, decidió escoger la música y en particular la viola, en lugar del fútbol en su Brasil natal. Jimena, una joven mexicana nacida en un pueblo y familia de músicos. Su padre, trompetista, le puso desde pequeña un oboe entre las manos y ya no se despegó de él. Irene también viene de un pueblo musical, pero mucho más cercano, en Valencia. Sus padres son profesores de conservatorio y le trasmitieron su amor por la música. Comenzó con cinco años tocando el piano y a los siete dio el salto al violín.

Los tres han explicado a Alsina como es el día a día en la vida de los alumnos de esta escuela, normalmente largos. Desde las nueve de la mañana tienen clases y muchos días no vuelven a su casa hasta las once de la noche después de varias horas de ensayos y estudio. Jimena destaca también los procesos de mantenimiento de sus instrumentos, en particular ella tiene que hacer sus propias cañas para el oboe.

Jimena Miranda, Joao Victor Fransozo e Irene Irene Herrero, alumnos de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, junto a Carlos Alsina. | Onda Cero

Más adelante, la tertulia de la Cultureta ha comentado los primeros años de un programa innovador dentro de la radio comercial y la franja horaria en la que se emite. Una realidad que ha sido reconocida en varias ocasiones, como en su mención en el primer Premio Ondas que le concedieron a Carlos Alsina en el año 2015. También han conversado sobre las habilidades musicales de los tertulianos, de lo que solamente Amón, ha llegado a tocar un instrumento.

El punto de vista del director

Más adelante han conversado con el director de la orquesta, Pablo González, un oventese que se inició "no muy pronto" en la música, en sus propias palabras. Sin embargo, a los 17 había finalizado el conservatorio de flauta, con 19 años se mudó a Londres, donde con 20 años dirigió su primera obra, una Primera de Beethoven.

El equipo de 'La Cultureta' durante la grabación del programa especial por el décimo aniversario. | Onda Cero

Durante la conversación, han abordado diversos temas como la conexión que se crea entre el director y la orquesta a través de la música hasta el punto de "sentirla dentro del cuerpo", la manera de un director de manejar la autoridad y como esta ha variado con el paso del tiempo o la actuación de Carlos Alsina como solista frente a los músicos. También han hablado de las grandes figuras de la dirección, como el excéntrico Carlos Kleiber, para muchos el mejor director de la historia.

Un concierto para poner fin al especial

Para finalizar el programa, la orquesta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía ha interpretado la obra 'Piano Concerto 9 (Allegro)' de Wolfgang Amadeus Mozart.