El Criticón, con Nacho Ibernón

Música religiosa, covers profanas, genios, genias, documentales

Lo está petando Hakuna, el grupo musical juvenil religioso formado en la JMJ de Río de Janeiro 2013. Recomiendo. No los he escuchado. Además, en el mundo virtual y virtuoso de Internet vive una @Amaliamusica que se inventa respuestas para las canciones de Manuel Turizo. Alucino pepinillos, recomiendo, sí la he escuchado. Pero es que en el mundo real, o sea en esto que nos pasa y nos despeina todos los días, sigue existiendo, pintando, maravillando y ejerciendo magisterio el coloso Antonio López, un genio que es genial desde muchos puntos de visto. Must. Además, never forget el Goya de Honor a Aitana Sánchez Gijón, una grande de España que nos sigue removiendo y estimulando y haciendo felices o desdichados. Finalmente, recomendaciones: la serie ‘Moncloa, Cuatro Estaciones’. El documental sobre lo nunca visto de Pedro Sánchez en Moncloa. Se puede ver en El País. Maravilla.