El Criticón, con Nacho Ibernón

Los Goya 2025: karaoke

Karaoke “Los Goya 2025”. Por Sting. Dice así: Hace frío ya, voy para Graná, que van a ser los Goya. Toda la ciudad vestida de glam, Luis Tosar en photocall. Mira al parejón, Verdú y Leonor, zampándose la gala. Se ha enfadao, pamí, con el Goya RIP, Aitana Sanchez Gijón. ‘Casa en llamas’ tú, Almodóvar yo, lo gana ‘La Infiltrada’, sube al autobús, 47 bus. Ganas fijo, amic Eduard. Yo nunca he dicho que ‘Nevenka’ es buena, muy fuerte el tándem Tilda y Julianne, nena, Pero yo se lo daba todo a Marco. No, mejor a ‘La Estrella Azul’, O mejor, a ‘La Estrella Azul’. Si ganas no te enredes mucho en Gaza, Y asume que esa noche llevas faja, Bayona, Bollaín, ya no está Saza, Me gustó ‘The Room Next Door’ Os gustó The Room Next Door’. Viene Pe y Bardem, vaya bestias nen, entre los dos 10 Goyas, La mejor actriz eso sí, Se lo lleva Karol G.