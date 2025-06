El Criticón, con Nacho Ibernón

Fumar es malo, fumar es un placer, fumar es yo qué sé

Hello. Ya hemos celebrado oficialmente un año más el día mundial sin tabaco. 31 de mayo. Fanfarrias. Celebrado o conmemorado o lamentado, no lo sé. El Criticón de La Cultureta Gran Reserva tiene dudas, la verdad. Porque desde luego para la salud los pitis son muy malos, malísimos desde cualquier punto de vista. Para los humanos en general, ya sean ramplones así cortados todos por el mismo patrón, ya sean más chic, genuinos o interesantes como los culturetas. El tabaco es malo, nicotina caca, aunque sea de liar, o en pipa, o chupando y vapeando con sabor vainilla ahí a lo loco. El tabaco es malo… pero qué bello es, maldita sea, qué estético, qué cine, qué series, qué personajazos fumando y diciendo sus líneas, qué diálogos entre chupada, inhalación y exhalación, qué tempo, qué tiempos. SÍ. HOY TOCA EL RANKING DE LA CULTURETA: “grandes escenas del cine en las que se fuma, con un poco de ‘Pulp Fiction’, ‘Esencia de mujer’, ‘Un hombre soltero’, ‘Lost in traslation’ y… ciao, hasta la próxima semana.