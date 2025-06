La Cultureta viaja hasta la plaza de toros de La Malagueta para reflexionar sobre la historia de la tauromaquia

Rubén Amón, Isabel Vázquez, Rosa Belmonte y Guillermo Altares se han trasladado hasta Málaga desde donde han hecho un programa especial sobre la tauromaquia, el mundo del toreo y su vinculación con la historia. Para ello, han estado en La Malagueta, la plaza de toros de la ciudad, acompañados por el presidente de la Diputación, Francisco Salgado, y por Pedro Gracia, el CEO de Toroshopping.

La Malagueta cumple el año que viene 150 años de historia. Se inauguró el 11 de junio de 1876 como símbolo de una ciudad "que quería estar en el mapa sin necesidad de arrodillarse ante Sevilla o Madrid", tal y como explicaba Rubén Amón.

En Málaga ha llegado a haber hasta siete plazas de toros, pero La Malagueta "no era un capricho de señoritos, era una declaración de principios", continuaba Amón. Y es que el toreo, la tauromaquia, "no es solo una corrida, es una conversación larga con la historia porque forma parte de la genealogía política y estética de Málaga".

La Malagueta es una plaza que ha tenido siempre espíritu republicano, incluso en tiempos monárquicos, en la que "la libertad entraba por los toriles y salía por la puerta grande". Actualmente, La Malagueta sigue en pie como testimonio. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 2010 y se reinventó como centro cultural en 2019.

Una experiencia inmersiva en el mundo del toreo

En el programa ha participado Pedro Gracia, el CEO de Toroshopping, una experiencia inmersiva por la plaza de toros de la mano del Centro de Experiencias Inmersivas de la Tauromaquia (CEIT)para conocer de primera mano el mundo del toro. "Hay muchísima gente que nos visita que no tiene ni idea del mundo del toro" ha explicado Pedro Gracia.

Por ello, a través de esta empresa lo que buscan es transmitir que "el toro es emoción. Nuestra obligación es transmitir esa emoción a través de todos los medios que tengamos". Por eso no es una simple visita a una plaza de toros, es mucho más.

"Es una experiencia 360 grados" ha asegurado. Puede tocarse un capote para ver cuánto pesa, una vara, puede tocarse un traje -de hecho uno de los que hay es uno que llevó Curro Romero cuando un toro le propinó una cornada, por lo que está intacto de ese momento-.

Asimismo, con esta vivencia se pretende formar a la gente en la cultura de la tauromaquia -140 nacionalidades han calculado-. Según Gracia "muchos de ellos piensan que los toros se crían en los corrales o que los toros no comen hierba, que comen carne, o que no nos comemos los toros, o yo qué sé".

Una media de 3.500 personas visitan esta plaza de toros cada mes porque este centro "se ha convertido en una ventana a la libertad, el debate y el diálogo". Vivirlo es una experiencia para los aficionados y los no aficionados. "Tanto al que le guste la tauromaquia como no va a vivir una experiencia distinta. Somos el motor de la cultura no solo de la ciudad si no de la provincia de Málaga".

Convertida en centro cultural en 2019

La Malagueta se reinventó como centro cultural en 2019. "Queríamos que este edificio estuviera vivo todo el año" ha afirmado el presidente de la Diputación, Francisco Salgado. Es por ello que todos los meses se celebran exposiciones, festivales, conciertos... "En el último año ha habido 80.000 visitas".

Además, los conciertos y demás actividades tienen un carácter solidario y benéfico. "Queremos que la Plaza de La Malagueta sea de uso ciudadano, cultural, artístico, musical y la gran mayoría de los conciertos que hacemos aquí lo hacemos todo con carácter benéfico para la Fundación Román Valbuena" ha manifestado el presidente de la Diputación.

