Comentamos en profundidad las películas 'No mires arriba' y 'Being the Ricardos' y la serie 'Hacks'.

Además, abordamos los diarios póstumos de Rafael Chirbes y Patricia Highsmith.

Miguel Venegas nos habla del escritor Philip Kerr y su trilogía en torno al mundo del fútbol. Y JF León, aprovechando que acaban de pasar los Reyes Magos nos trae a los tres reyes del blues: B.B. King, Albert King y Freddie King.