Con motivo de la publicación del último libro de Martin Amis, 'Desde dentro' (Ed. Anagrama) analizamos la obra del autor. Después abordamos en su totalidad la figura del cineasta y productor Mel Brooks, que acaba de publicar su autobiografía 'All About Me! My Remarkable Life in Show Business' (Ed. Penguin Random House).

Miguel Venegas nos habla de un deporte propicio para este mes de diciembre, el surf, y JF León nos analiza el documental 'The Beatles: Get Back'.