La Cultureta 7x34: Una conspiración sueca (contra Olof Palme)

Regresamos sobre "el mayor crimen sin resolver de Europa", en palabras de Guillermo Altares: el asesinato del primer ministro sueco Olof Palme. ¿Por qué no ha conseguido esclarecerse todavía? ¿Y por qué pudo ser un crimen casual y sobrevenido y no tanto un magnicidio convencional? Con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo explicamos los principales misterios y circunstancias de este hecho histórico a propósito de la divertida serie 'Una conspiración sueca', que le da una vuelta de tuerca sarcástica al asesinato y a su traumática (y conspiranoica) repercusión en Suecia. Además, no nos resistimos a analizar la muerte de Antonio Alcántara ('Cuéntame'). Y recomendamos la serie de Kate Winslet 'Mare of Easttown'.