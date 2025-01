EN 'MÁS DE UNO'

La Cultureta 11x19: David Lynch, hombre del tiempo

El sol y el cielo (azul). Eso fue lo que más impresionó a David Lynch de Los Ángeles cuando llegó, becado y desde Filadelfia, a la ciudad de Hollywood, con 24 años. Allí se sintió libre y sin miedo, como él mismo cuenta. Y allí empezó a hacer sus películas, que resisten explicaciones convencionales y exégesis mitómanas. ¿Cómo aproximarse a su cine?¿Tan revolucionaria fue 'Twin Peaks', auténtico fenómenos social en su época? Analizamos su figura, a propósito de su fallecimiento, con Carlos Alsina, Rubén Amón, Rosa Belmonte, Guillermo Altares, Sergio del Molino y Nacho Vigalondo. Además, celebramos el tráiler de la nueva película de Nacho, 'Daniela Forever', el Premio de Periodismo Raúl del Pozo de Sergio y recomendamos, en avanzadilla antes de su estreno, 'The Brutalist', además de las series 'The Pitt' y 'Get Millie Back'.