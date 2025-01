El Criticón, con Nacho Ibernón

El Criticón de La Cultureta Gran Reserva estrena esta semana su autobiografía cultureta breve. Dice así: “En la habitación que hace chaflán al fondo del pasillo, repasa la niña al compás los verbos irregulares. En el cuarto de la plancha, que duerme ahora en penumbra, me he dejado puesto en el móvil un listening del New York Times que me aburría soberanamente. Mira, todavía se escucha al fondo: se ha quedado hablando sola esa tal Rosé, que es una estrella gigantesca pop según me dicen. Viajo hasta la mesilla de mi dormitorio, tengo a la mitad este libro. Desnudo, sin blusa ni cubierta ni fajines, es de color gris. ‘Fuego en la garganta’ de Beatriz Serrano, finalista del Planeta, ole yo. Estoy entrando en esa historia, esa es la verdad, no sé, tengo las defensas bajas o es muy bueno o qué sé yo, la gripe de enero, supongo. Quiero entrar ahí…”