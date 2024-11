El Criticón, con Nacho Ibernón

Agnes Topisto, Max Estrella, John Ashbery…

En estos días pasados se está hablando mucho de David Addison y Madeline Hayes, que llegan a Filmin por Navidad. Pero se habla menos de Herbert Viola y de la chispeante Agnes Topisto, que en ese microcosmos ‘Luz de luna’ que tanto echamos de menos encarnan el salero, la sorpresa barroca y musical, un retrato de nosotros los feos, el amor terrestre y cierto entre subalternos, imprevisible amor, loquísimo, kitsch. Ay, señorita Topisto de mi corazón. También en fechas recientes se ha estado mencionando, muy a la ligera el himno ‘Lucha de Gigantes’ a cuenta de no sé quién becaria ‘Malinche’ que denuncia no sé qué. Por favor, respect. Entretanto, nos acercamos a las extraordinarias ‘Luces de Bohemia’ de Ginés García Millán y Antonio Molero en el Teatro Español. O sea nosotros no, sino El Criticón de La Cultureta Gran Reserva, que es el que tiene buen juicio cultural. Como postre, esta semana, mogollón de poemas de John Ashbery, las ‘Cartas Finlandesas’ de Ángel Ganivet y bastantes pelis de estreno: ‘Gladiator 2’, ‘El Jurando nº 2’ y ‘Vaiana 2’. Recomendaciones y desrecomendaciones a granel, una semana más. De nada.