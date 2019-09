Jacobo de Regoyos

Acabo de regresar de Alemania. Allí he estado cubriendo en el aeropuerto de Düsseldorff la información del accidente de Germanwings. Y luego he ido al pueblo llamado Haltern Am Seede donde está el colegio Joseph-Köning-Gymnasius de donde eran los 16 estudiantes de entre 14 y 15 años fallecidos -y dos profesores- . De esta experiencia me surgen varias preguntas. ¿Qué papel debe adoptar la prensa en el tratamiento a los familiares y amigos de los fallecidos?¿Que interés objetivo tiene esta información? ¿Ustedes, como oyentes, prestan atención cuando surgen estas informaciones?