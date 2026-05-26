La emotiva despedida de Susanna Griso tras el adiós informativo de Alsina: "A las siete de la mañana eras sagrado, te echaré de menos"

La conexión semanal entre Más de uno y Espejo Público ha estado marcada por el anuncio de Carlos Alsina de que la próxima temporada dejará la parte informativa de Más de uno para centrarse en el tramo de entretenimiento del programa. Una decisión que ha generado numerosas reacciones dentro y fuera de la profesión.

El periodista ha explicado que la mayoría de compañeros y colegas del sector le han trasladado mensajes de apoyo e incluso algunos le han llegado a decir: "Quién pudiera". Susanna Griso reconoció que la noticia le produjo cierta tristeza: "Te voy a echar mucho de menos. Nos dejas huérfanos, me levanto contigo todas las mañanas". La presentadora también recordó que tiene la misma edad que Alsina, a lo que este respondió con humor: "Aunque no lo parezca".

Alsina quiso dejar claro que no se trata de una jubilación ni de un abandono de la radio, sino de una decisión personal relacionada con cómo quiere emplear su tiempo: "Llevo muchos más años madrugando que Susanna. Cuando tienes la oportunidad de decidir a qué quieres dedicar cada hora de tu día, cómo vas a dejar pasar esa oportunidad". El periodista insistió en que seguirá trabajando, pero que ahora tiene la posibilidad de elegir qué parte de su trabajo sigue ilusionándole y cuál ya no le seduce de la misma manera.

Cuando tienes la oportunidad de decidir a qué quieres dedicar cada hora de tu día, cómo vas a dejar pasar esa oportunidad

Griso recuperó también una parte del monólogo con el que Alsina anunció su decisión, en el que defendió el papel del periodismo: "Ni justificar a quien gobierna ni ayudar a que llegue al Gobierno quien no ha sido capaz de hacerlo por su propio pie" y le preguntado si era una pulla a Núñez Feijóo. El presentador ha aclarado que el debate no tiene que ver con lanzar "pullitas", sino con una reflexión sobre la posición editorial de cada comunicador y las interpretaciones políticas que han surgido tras el anuncio de su marcha.

En este sentido, Alsina ha reivindicado que la línea del programa no ha cambiado: "Cuando criticas al Gobierno, la oposición cree que eres uno de los suyos y viceversa". Y añadió que ser crítico no significa posicionarse automáticamente en contra: "Si un día Feijóo hace algo bien, se dice. Y si el Gobierno hace algo bien, también". Griso respaldó esa idea: "El periodismo militante que lo hagan otros; nosotros hacemos periodismo a secas". Alsina incidió además en que "no estamos para andar maquillando lo que hace el Gobierno ni para ayudar a nadie a hacer la oposición".

Una invitación para ser tertuliano en Espejo Público

Durante la entrevista, la presentadora aprovechó para invitar a Alsina a colaborar en Espejo Público, incluso ofreciéndole desayuno incluido, aunque la respuesta del periodista fue inmediata: "No". Alsina reconoció que no se siente especialmente cómodo en televisión: "No sé hacer televisión y, si voy a pasar por tu plató, será para hablar de información, que precisamente es lo que quiero quitarme". Griso, por su parte, reconoció la importancia que tiene el periodista en su rutina diaria: "Mi Carlos Alsina a las siete de la mañana es sagrado; es mi primer café".

El presentador también quiso subrayar que el nuevo papel de Rafa Latorre merece tener protagonismo propio: "Podríamos haber dicho que seguía haciendo yo el programa y que a las siete de la mañana estuviera hablando Rafa, como hacen otros. Pero él merece tener su espacio".

Caso Plus Ultra

La conversación derivó después hacia las novedades sobre la investigación relacionada con José Luis Rodríguez Zapatero tras la publicación del informe de la UDEF. Para Alsina, una de las claves del asunto se encuentra en la figura de Julio Martínez: "A medida que vamos conociendo la historia queda claro que es una persona muy relevante en la vida de Zapatero, aunque todavía no sabemos exactamente en calidad de qué".

El periodista señaló que el informe deja entrever que Martínez desempeñaba funciones que no eran únicamente empresariales, sino también tareas de mediación política con el Gobierno venezolano. Griso resumió esa idea describiéndolo como una "correa de transmisión", planteando la posibilidad de que Martínez actuara como una extensión de la influencia del expresidente.

La presentadora mostró además sorpresa por la aparente intención de Zapatero de distanciarse de Julio Martínez. Alsina recordó una entrevista previa concedida por el expresidente en la que venía a transmitir una idea similar: "Julio Martínez y yo somos amigos, pero mi conocimiento sobre determinados asuntos es limitado".

Me parece que cada vez es más débil la opción de que Zapatero se desmarque de Julio Martínez

Sin embargo, el periodista concluyó con una reflexión clara: "Me parece que cada vez es más débil la opción de que Zapatero se desmarque de Julio Martínez". A su juicio, la influencia que se atribuye a Martínez respondería, en realidad, a la capacidad de influencia del propio expresidente: "Julio Martínez sería el doble de Rodríguez Zapatero".

El monólogo completo en el que Alsina explica su decisión de abandonar el tramo informativo de Más de uno