Edu Pidal: "El Barça no falló en el examen del Metropolitano y el Madrid ya es un equipo"

El Barcelona superó el examen del Metropolitano y se marcha al parón de Liga como líder de Primera División, manteniendo su ventaja sobre el Real Madrid y ampliándola respecto al Atlético. Así lo ha analizado Edu Pidal en su sección deportiva de Más de uno, donde ha destacado el sufrimiento azulgrana durante la primera mitad y su superioridad tras el descanso.

El periodista ha resumido el trepidante inicio del encuentro: "Sólo lo que pasó en los primeros diez minutos del partido ya sería suficiente para escribir una crónica". Dos palos, un mano a mano fallado por Julián Álvarez y el gol de Juliano marcaron un comienzo frenético, con un Atlético que salió "valiente, enchufado, dominador y dando un nivel altísimo".

Sin embargo, el equipo de Simeone fue perdiendo fuelle con el paso de los minutos. Para Pidal, la limitación física de Pablo Barrios y Koke terminó pasando factura a los rojiblancos. En la segunda mitad, el Atlético dio varios pasos atrás, empeoró con los cambios y el Barcelona aprovechó para hacerse con el control del partido y terminar imponiéndose con dos goles de Fermín, uno de ellos antes del descanso.

"El Atleti ya no se encontró ni siquiera con oportunidades como para igualarlo", ha explicado Pidal, que también ha señalado la falta de puntería de Julián Álvarez, que dispuso de al menos dos ocasiones muy claras que no terminaron en gol.

La victoria azulgrana deja abierta la incógnita de si la Liga será cosa de tres, aunque Edu Pidal tiene cada vez más clara su apuesta: "La sensación es que al menos será de dos, eso seguro".

En ese escenario, el periodista ha destacado la evolución del Real Madrid, que ya ha adquirido una identidad colectiva: "Ya es un equipo, ya juega como un equipo, ya tiene los automatismos de un equipo". Un mérito que atribuye a Mourinho, capaz de encontrar la fórmula para dar forma a una plantilla de gran calidad y diseñar un plan de juego. "Ya lo tiene y no es mérito menor a estas alturas de la temporada", ha concluido.