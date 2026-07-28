Tres historias para empezar el día: "Lucha contra el reloj para frenar los incendios"

Miguel Ondarreta trae las tres historias para empezar este martes 28 de julio.

Lucha contra el reloj para frenar los incendios

Las próximas horas serán críticas para tratar de estabilizar algunos de los frentes que todavía siguen activos en Madrid, Ávila y la Vall d’Uxió ante la llegada de la cuarta ola de calor. Las llamas se ceban con el entorno del Pantano de San Juan. Ayuso habla de una situación endemoniada. Se retrasa el regreso de los evacuados en Madrid y Ávila y algunos vecinos regresan a casa en Toledo y Castellón. El Gobierno aprobará las primeras medidas para dar respuesta al desastre. El debate sobre la emergencia climática se encona.

Sánchez hace balance del curso político en Moncloa

Presentará su informe de compromisos cumplidos en los últimos tres años sin que haya aprobado un solo presupuesto en toda legislatura. Mantendrá que su voluntad es hacerlo a la vuelta del verano. Presumirá de la buena marcha de la economía, la de las grandes cifras de crecimiento, y dejará para las preguntas los temas más sensibles relacionados los procesos judiciales que afectan a su entorno y al del partido. La falta de apoyos obliga al Gobierno a dejar para septiembre el decreto de vivienda.

Trump suspende los bombardeos y retoma el diálogo con Irán

Las partes evitaron la ruptura total de la tregua pese a los enfrentamientos armados y las amenazas cruzadas. El petróleo, que volvió a superar los 100 dólares el barril, continúa su línea descendente y repuntan los mercados. Netanyahu visita hoy la Casa Blanca con sus habituales recelos a negociar con Teherán que reclama como línea roja el fin de los ataques israelíes al Líbano. Los países del Golfo buscar la reapertura del Estrecho de Ormuz.