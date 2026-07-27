Tres noticias para empezar el día: "El incendio de Ávila, con más de 47.000 hectáreas quemadas, ya es el mayor de la historia de España"

Miguel Ondarreta trae las tres historias para empezar este lunes 27 de julio.

Lenta mejoría de los incendios

Lenta, muy lenta mejoría en las tareas de extinción de los incendios del centro de la península. El de Ávila, con más de 47.000 hectáreas quemadas, ya es el mayor de la historia reciente de España y el más agresivo. Decenas de miles de personas pasan una nueva noche fuera de sus casas en esta provincia y Madrid.

Sigue activo el incendio de la Vall d'Uxó en Castellón después de arrasar más de 6500 hectáreas. Sánchez va a visitar hoy la zona. Más de 6000 vecinos permanecen evacuados. El fuego, que se sospecha que fue intencionado, amenaza la Sierra d'Espada.

El Gobierno declarará zonas gravemente afectadas por emergencia de protección civil. Las arrasadas por el fuego. Lo aprobará mañana el Consejo de Ministros. Los gobiernos de Madrid y Castilla y León anuncian a su vez planes inmediatos de recuperación con medidas de apoyo a agricultores, ganaderos y propietarios que han perdido sus viviendas. Feijóo esquiva la propuesta de Pacto de Estado por la emergencia climática y se centra en la respuesta a los incendios. En Francia, entretanto, sigue sin control el que afecta al suroeste del país, con más de 220.000 evacuados.

Última semana de actividad política

Y última semana de actividad política antes del parón veraniego. Sánchez hará balance del curso político. Esto será mañana en Moncloa.

El Gobierno, aún sin los apoyos garantizados, aprobará un nuevo decreto de vivienda con la congelación del precio de los alquileres hasta 2028. Feijóo reitera su promesa de impulsar una gran reconstrucción nacional si gana las elecciones y llama a tener una mayoría amplia para que el cambio sea más profundo y más rápido. En España, los reveses judiciales le pasan factura al Partido Socialista.