'Da Vinci', el robot quirúrgico que permite operar con la mayor precisión hasta el momento

Con la llegada del buen tiempo, muchas personas eligen hacer rutas o dar paseos por el campo como forma de ocio. Sin embargo, es importante tener mucho cuidado con las picaduras de las garrapatas, que producen numerosos problemas y transmiten muchas enfermedades. Para evitarlo, cuando salgamos al campo debemos ir protegidos, sobre todo con pantalones largos, y evitar acercarnos a determinados animales que puedan tener estos parásitos.

¿Cómo extraer una garrapata de la piel?

Alfonso Fernández explica que, a la hora de extraerla, "no se puede tirar libremente la garrapata porque si no, arrancamos el cuerpo pero la cabeza se quedará enganchada dentro de la piel, lo que produce una reacción muy grave". Por ello, lo primero hay que intentar anestesiar o "atontar" a la garrapata con alcohol de 70 para luego proceder a su extracción. Es importante que la garrapata esté cubierta completamente por el alcohol. Tras 4 o 5 minutos cubierta con alcohol, es necesario comprobar con unas pinzas que la garrapata no se mueve. Una vez dormida, hay que moverla a izquierda y derecha porque sus patas se agarran como unas grapas a la piel.

Las garrapatas transmiten muchas enfermedades, por lo que es importante ver qué tipo de garrapata es. En ocasiones, las fiebres que pueden producir las infecciones por garrapatas pueden tardar en aparecer semanas y meses. Por este motivo, es importante que la picadura por garrapata quede registrada en el historial médico y se recomienda conservar la garrapata con alcohol por si fuese necesario analizar su tipo. A pesar de las numerosas fórmulas que supuestamente funcionan para extraer las garrapatas de la piel, como el uso de aceite, acercar una fuente de calor, congelarlas con nitrógeno o pinchar anestesia en la zona donde está agarrada, nada de esto funciona. Durante toda su trayectoria en urgencias, Alfonso sostiene que lo único que funciona es el alcohol de 70, ni siquiera una disolución alcohólica.

"La tecnología robótica nos permite operar con una grandísima precisión"

María Rodríguez es una de las mayores especialistas europeas en cirugía torácica con el robot Da Vinci, que funciona gracias a la tecnología robótica. El robot, que se creó en Silicon Valley en 1999 y lleva 15 años en España, tiene unos mandos donde se introducen las manos y cuenta también con pedales para los pies. Sin duda, la gran ventaja del robot Da Vinci es la visión de 10 aumentos que permite operar con una gran precisión. "Es como estar dentro del paciente, ahora tenemos una libertad de movimientos que no teníamos", dice María que explica que el robot tiene un movimiento más preciso que la muñeca humana. Además, cuenta con una alta resolución y visión en 3D.

Entre el 85-90% de las cirugías pueden realizarse sin de forma no invasiva. Por ello, el Da Vinci sirve para realizar cirugías de cáncer de pulmón donde hay que acceder a los nódulos, los tumores de esófago y la parte central del tórax. "Lo primordial es la seguridad del paciente", sostiene María que desde muy joven tenía claro la formación que quería recibir y qué objetivos pretendía alcanzar.

Se ha discutido mucho sobre si la cirugía robótica puede ser útil para los niños, puesto que el pequeño tamaño a veces puede ser un problema para estos robots. María está colaborando con otros hospitales para ayudar a otros cirujanos a implementar de forma segura la cirugía robótica. Uno de los últimos casos en los que participó fue el de un niño de 2 años en el Hospital San Carlos de Madrid, cuya recuperación tras la operación "fue espectacular". Con todo esto, María insiste en que "hay que ir empujando los límites, desarrollando nuevas innovaciones y tener siempre la visión de qué podemos aportar a los pacientes".

Doctorsito Pantallas

Por último, el Doctorsito Pantallas, el Youtuber que analiza cómo se abordan algunos casos médicos en la ficción, se ha fijado en cómo algunas personas fingen sufrir dolencias para que los médicos les prescriban ciertos tipos de sustancias que sólo se pueden obtener con recetas. En concreto, ha analizado con detalle la serie 'House' para saber cómo un médico puede descubrir si el paciente finge el dolor o no. En la vida real, si el paciente lo soporta, se le arrancan las muelas del juicio y, por último, es sometido a escuchar una lista de reproducción de 85 horas con todas las ficciones de Carlos Alsina. Si un paciente aguanta todo esto, se le puede administrar la medicina.