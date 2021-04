El fenómeno de Lázaro: ¿Es posible que una persona pueda resucitar?

Con motivo de la Semana Santa, Alberto García Salido habló en su cuenta de Twitter sobre experiencias con pacientes resucitados, algo que impactó a muchos lectores y que permitió que otros muchos sanitarios contaran sus vivencias trabajando con este tipo de casos. Hoy nuestros médicos Alberto García Salido, Alfonso Fernández y Jesús de la Fuente hablan en Más de uno sobre lo que se conoce como el fenómeno de Lázaro.

Cuenta Alberto que este fenómeno se conoce así por Lázaro de Betania, al cual se dice en la Biblia que Jesucristo resucitó. Todo surge en el año 1982, en Helsinki, cuando una paciente de 68 años tuvo una parada cardiorrespiratoria y no pudieron reanimarla. Entonces, dejaron las maniobras y decidieron declarar el fallecimiento. A la mujer le quitaron el tubo endotraquial y los monitores, la cubrieron con una sábana y la dejaron en una habitación anexa para llevarla al mortuorio.

Sin embargo, unas horas después, una enfermera se acercó al cuerpo de la mujer porque le parecía que respiraba y que movía la mano. Se la llevaron a la UVI y, poco después, abandonó el hospital sin ningún problema. Tras esto, los médicos empezaron a investigar y consiguieron recuperar dos casos más de experiencias parecidas y situaciones en las que dos hombres habían vuelto de esa situación después de haber sido declarados muertos.

Alberto García Salido explica que este un fenómeno del cual no se sabe muy bien la causa. "La mitad de la gente que ha trabajado en un servicio de Emergencias ha visto algo parecido", comenta. Sin embargo, se piensa que puede estar relacionado con que, al reanimar a una persona, se acumula mucho aire en el pecho y eso hace el corazón no pueda bombear bien, y al quitar ese aire, el corazón empieza a funcionar mejor y recuperan la conciencia. "Uno de cada tres pacientes al que le ocurre esto llega a recuperarse del todo", asegura.

Por su parte, Jesús de la Fuente relata que conoció a una persona que había pasado por una situación así. En su hospital había un adjunto que había tenido un accidente en una rotonda, lo habían dado por muerto, lo habían llevado al depósito de cadáveres y, antes de introducirlo en las cámaras frigoríficas, la persona que estaba allí vio que se movía y se despertó. "Da miedo, a mí me ha pasado alguna vez con una ecografía de embarazos que son muy incipientes, donde no se oye el latido del corazón. Después la repites y sí late. Son fenómenos que la ciencia no puede explicar", cuenta.

Además, Alfonso Fernández cuenta que él no ha tenido ningún fenómeno de Lázaro, pero que trabajando en paliativos algunos pacientes sabían perfectamente cuándo van a morir y se mueren cuando ellos dicen. "Un señor estaba en una fase terminal, muy malito ya, medicado para no sentir nada y no murió hasta que no se despidió de su hijo por última vez, que no había podido venir antes porque vivía fuera de España", comenta.

