¿Hay algún motivo para inquietarnos por la suspensión de la vacuna de AstraZeneca?

Más de un millón de personas han recibido ya la vacuna de AstraZeneca en nuestro país y la preocupación ante su suspensión por algunos casos de trombos que se están estudiando ha aumentado durante las últimas horas. Por ello, hablamos en Más de uno con nuestros médicos Esther Holgado, Alfonso Fernández y Jesús de la Fuente sobre los riesgos de esta vacuna, los efectos secundarios en fármacos y la farmacovigilancia, que se encarga de estudiar estos casos.

Esther Holgado explica que todos los fármacos tienen efectos secundarios y que hay que determinar cuáles son los riesgos y los beneficios. "Lo que hay que ver es el porcentaje de efectos secundarios en relación al beneficio que tiene esta vacuna y también el grado de efecto adverso", asegura, y añade que si la vacuna está comercializada y aprobada, es porque ha habido un proceso de investigación. Además, apunta a que los Gobiernos tendrán que seguir aquellas pautas que marquen las agencias regulatorias y que, aunque los trombos son serios, también se ven en fármacos que están a la venta en el mercado a día de hoy, como las píldoras anticonceptivas.

Por su parte, Alfonso Fernández explica que el proceso de investigación de un fármaco no acaba con su comercialización, sino que existe una fase de farmacovigilancia, donde estudian qué ocurre con las vacunas una vez inyectadas. Aunque considera que los trombos que se han producido son eventos relevantes, apunta a que hay que ver si existe una relación directa con el fármaco, ya que estas enfermedades pueden aparecer de forma esporádica en población general.

Además, Fernández asegura que es importante calmar a la población porque la paralización de la vacunación significa que están pendientes y que, si realmente surgiese algo muy grave, se bloquearía su uso. "Hay que evitar histerismos a la hora de decir que todas las vacunas tienen problemas, porque en las redes sociales eso a veces se lleva a extremos", comenta, y pide precaución porque este retraso de 15 días servirá para que los investigadores estudien sus efectos.

Doctorsito Pantallas

Además, un día más, nuestro youtuber de cabecera, el Doctorsito Pantallas, sigue fijándose en cómo el cine y la televisión está retratando la profesión médica y haciendo grandes descubrimientos. Esta vez, viene a hablar de las hemorragias nasales. ¿Qué hay que hacer si te sangra la nariz? Pues para saberlo ha examinado con detenimiento la película “Emma”, protagonizada por Anya Taylor-Joy, también conocida por ser la actriz de Gambito de Dama.

La plasticidad del cerebro

Hablamos con Nicolás Sainz-Trápaga, Nico, un joven madrileño de 31 años que desde que tenía 3 vive sin el hemisferio derecho de su cerebro. Nos cuenta que el origen de esto fue una epilepsia de nacimiento que ponía en peligro su vida y debido a la que acabaron por diagnosticarle una hemiparesia, que es una paralización de la mitad izquierda del cuerpo. Según apuntaban los médicos, esta enfermedad tendría que haberle dejado postrado en silla de ruedas para siempre y no podría hacer gran parte de las cosas que hace a día de hoy, porque no tiene la parte "abstracta del cerebro, que afecta a la pintura, a la escritura, etc.".

Sin embargo, en su caso no fue así, sino que a base de rehabilitación consiguió recuperar la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo. "Es algo bastante raro, me han invitado a Estados Unidos a Harvard, a París, etc. para hacerme varios estudios y saber cómo puedo hacer vida normal con la mitad del cerebro", asegura. Además, explica que en estos estudios descubrieron que su cerebelo había tomado las funciones de la parte del cerebro que le falta, lo que muestra la impresionante plasticidad del cerebro de los niños que, al hacerles esta hemisferectomía, el hemisferio que les queda asume buena parte del que han perdido.

De hecho, Nico ha conseguido la medalla de bronce en la Copa de España de esgrima en silla de ruedas que se celebró en Valladolid, a pesar de que tuvo una lesión de muñeca antes de empezar la competición. Relata que cuando cuenta la enfermedad que sufre, mucha gente no se lo cree porque aparentemente "no parece que tenga una minusvalía clara". Sin embargo, detalla que cuando le conocen en el día a día, se dan cuenta de que necesita ayuda para hacer algunas cosas.

Historia del caso de la paciente Sullivan

En el recorrido que estamos haciendo por la historia de la Medicina con Javier Cancho, nos habíamos quedado en las salas de disección. Hoy, vamos a conocer la historia del caso de la paciente Sullivan, una mujer que era madre de ocho hijos y esposa de un energúmeno que le había metido un cuchillo en el vientre.