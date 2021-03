Raquel Sastre: "La atención temprana puede frenar el avance del autismo"

El pasado sábado, los alumnos graduados en Medicina, Enfermería, Farmacia, Psicología, Química, Física y Biología de España realizaron los exámenes del MIR, EIR, FIR, PIR, QIR, RFIR y BIR, respectivamente, donde se disputaban 10.249 plazas de formación especializada. Hablamos en Más de uno con nuestros médicos Esther Holgado, Alfonso Fernández y Jesús de la Fuente sobre estos exámenes obligatorios en la mayoría de países para poder ejercer.

Lo característico de estas pruebas ya no es tanto su dificultad sino la competitividad, puesto que dependiendo de la nota que se obtenga, el alumno podrá optar a la especialidad deseada. Los tres médicos coinciden en que durante la preparación del MIR "se nos inculca una competitividad bastante insana", sostiene Jesús, y afirman que la preparación de estas oposiciones conlleva mucho estrés y largas horas de estudio. A pesar de ello, Esther considera que el MIR es "la forma más objetiva" para especializarse puesto que, al ser un examen de tipo test, se evita el amiguismo entre contactos.

Sin embargo, una vez aprobado el MIR los médicos no obtienen una plaza fija, sino que tras los años de especialidad, "empieza la eventualidad y los contratos de guardia", comentan. Por eso, muchos residentes a la hora de acabar se plantean irse fuera de España donde pueden encontrar mejores contratos y una mayor estabilidad económica. "La medicina es una profesión maravillosa, pero es verdad que la vida del médico en España es muy complicada", dice Esther.

'Risas al punto de sal', de Raquel Sastre

Raquel Sastre es criminóloga especializada en mediación penal, humorista y autora del libro 'Risas al punto de sal'. En el libro, Raquel habla de su hija pequeña Emma de 5 años, que nació con el síndrome de Phelan McDermid, que provoca un trastorno del espectro autista. "Emma tenía un desarrollo normal hasta los 12 meses, cuando tuvo una regresión en el desarrollo, típica en ocasiones del espectro autista, y ya no decía ninguna palabra, no te miraba a los ojos, tenía muchas rabietas, etc", cuenta Raquel.

Para su diagnóstico, le realizaron una prueba genética para descartar que esté producido por un síndrome genético, algo que muchas veces no se realiza por su alto coste. La prueba determinó que Emma tenía el síndrome de Phelan McDermid, que afecta a un gen que produce la proteína Shank 3, la que hace que haya sinapsis neuronal, por lo que es primordial para el aprendizaje. La carencia de esta proteína es lo que provoca trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, epilepsia, malformación en riñones o el corazón, y en ocasiones les producen regresiones con las que olvidan todo lo aprendido.

Este síndrome afecta a cada paciente de una manera, según lo grave que sea la pérdida genética. En el caso de Emma, tiene muy poco material genético afectado, el 34% de sus células están sanas. "Con la atención temprana Emma ha conseguido desarrollar el lenguaje de manera perfecta", explica Raquel. Actualmente, la atención temprana no está dentro de la cartera de servicios comunes del Sistema nacional de Salud, por lo que cada Comunidad Autónoma lo aplica como quiere. Raquel insiste en la importancia de la atención temprana: "Si un niño con parálisis cerebral no aprende a sentarse antes de los dos años, ese niño nunca aprenderá a andar" y señala que la atención temprana también sirve para frenar el avance del trastorno del espectro autista.

Doctorsito Pantallas

Nuestro youtuber Doctorsito Pantallas, que se dedica a la divulgación científica a través de películas y series de televisión. Hoy, nos acerca al día a día de los doctores y nos explica hasta dónde llegan sus competencias en los hospitales, cómo se reparten las tareas y pacientes, etc. Para ello, Doctorsito Pantallas se ha basado en la serie 'The Good Doctor', que demuestra que los doctores son profesionales "todoterreno". Así, en un mismo capítulo, el cirujano protagonista de la serie asiste partos, trata pacientes con una irritación cutánea, alergias, problemas de visión y aún le sobra tiempo para charlas con otros pacientes.