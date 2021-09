Javier Ruiz Taboada reflexiona sobre el paso del tiempo: "Vale que es imparable, pero podría darnos un respiro y aminorar el paso"

LEER MÁS El mensaje de Javier Ruiz Taboada en apoyo a los vecinos de La Palma afectados por el volcán

El otoño es la primavera del invierno y nos ha pillado en lavas. Es como si al tiempo le hubiese dado por correr y nos llevara detrás, asfixiados, intentando alcanzarlo a unos meses de distancia.

Parece que fue ayer el año pasado y no digamos el anterior y ya estamos terminando este. Que el tiempo tenga prisa es lo que le faltaba a nuestra maltrecha moral.

Esta mañana he mirado el reloj a las siete menos cuarto y cuando he vuelto a fijarme ya eran las siete y media. Bien es cierto que me había quedado sopa, pero ese es el mal nuestro de cada día.

Vale que el tiempo es imparable, pero podría darnos un respiro y aminorar el paso. Y no me vale que lo haga en una sala de espera, donde se eterniza por definición o en la cola de turno o en las noches de insomnio.

Es verdad que hay cosas que es mejor que pasen deprisa: las desgracias, las penas, el dolor, las colonoscopias…

El tiempo pasa, pero de nosotros. Por eso, quiero aprovechar para ser el primero en desearos un feliz 2022.