Los reveladores datos de las declaraciones de IVA de las empresas: esto es lo que dicen sobre el crecimiento económico de España

La Agencia Tributaria ha publicado sus datos tras las declaraciones de IVA de las empresas y José Carlos Díez reflexiona sobre las cifras en 'El Faro Económico', en Más de uno, donde confirma que España crece "a tope" en el ámbito económico, aunque quedan por definir cuestiones clave como el "tipo de crecimiento" que quiere España y cómo hacerlo "sostenible" en el tiempo.

"En 2025, el consumo privado creció un 5%", asegura el experto, a lo que añade que la inversión de las empresas también aumento un 5%, mientras que el crédito "fluye" en España, que tiene "los tipos de interés más bajos de Europa".

A todo ello se le suma el crecimiento de las exportaciones en un 2%, en un complejo contexto mundial: "Las exportaciones crecieron un 2%. Teniendo en cuenta que Europa está parada y los aranceles de Trump, es muy meritorio". Además, el empleo sube un 3% y el salario medio casi un 4%, dato destacable al superar en "un punto" a la inflación.

Las cifras que permiten subir salarios sin frenar inversión

El economista también señala que el consumo y la inversión acabaron el último trimestre "acelerando" y el empleo "desacelerando", lo que propicia más productividad: "Implica que crece la productividad y eso permite subir salarios sin frenar el ciclo de inversión".

Así, José Carlos Díez sostiene que España se encuentra "creciendo a tope" mientras toda Europa está "debatiendo cómo volver a crecer". No obstante, insiste en que debe haber un debate sobre "qué tipo de crecimiento queremos y cómo lo hacemos sostenible".