La reflexión de Javier Ruiz Taboada sobre las personas pesimistas

Sacarle punta a todo. Tener la piel muy fina. Buscarle tres pies al gato. Cogérsela con pinzas o con papel de fumar. No aguantar una avispa en los renglones, ver fantasmas donde no los hay.

Pensar que todo es una conspiración, que las cosas no son como son, sino como quieren que creamos que sean. Renegar de la empatía, cambiar el brillo por polvo, mal y pronto.

Tener la mosca detrás de la oreja permanentemente y la oreja del tamaño de un camión cisterna. Llevar tatuado en una nalga un ceño fruncido, no sonreír ni al cepillarse los dientes, que te cueste subir incluso las cuestas de bajada, ser una pila de petaca con los dos polos negativos.

Estar a la que salta, no ser capaz de ver lo bueno de lo malo ni lo bueno de lo bueno, no querer hacer de tripas corazón por temor a que la frase sea literal, ir por la vida como una maleta, no dar tu brazo a torcer, mear colonia.

Bueno pues “Así, así, así no hay quien viva, aquí no, aquí no”.