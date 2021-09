Javier Ruiz Taboada: "Cambio y corto"

Llevo toda la vida escuchando que la gente no cambia. Y no es verdad, o al menos yo no lo comparto.

La gente cambia aunque sólo sea para adaptarse a situaciones que le llegan sobrevenidas, aunque sea para intentar progresar, para ser mejor persona, para dejar de ser bobo -llegado el caso, cuando se toma conciencia de esa condición innecesaria- para seguir viviendo.

La gente cambia, quizá no del todo, no radicalmente. Puede conservar alguna manía, alguna tara, algún tic del pasado, algún toc del presente, pero me niego a creer que la gente nace de una manera y es así hasta que se muere.

Habrá casos, allá ellos, porque salvo que les vaya muy bien sin necesidad de haber tenido que putear a nadie, la gente inteligente, inquieta y con ganas de vivir sabe que cambiar es la única manera de conseguir ciertas metas, de ser digno de halago.

Insisto en que, por supuesto, los hay quienes no mueven ni un dedo en su vida para mejorar. Gente que se mira las manos y un día se da cuenta de que sólo les quedan nueve dedos, porque el dedo que no movieron para cambiar para bien se les cayó de maduro y gangrenado.

Y luego están los que cambian a peor. Pero esos parten el bacalao con los muñones. Así que cambio y corto.