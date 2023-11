Gastronomía de San Fernando: Tortillitas de camarones y recetas "de toda la vida"

En la localidad gaditana de San Fernando se encuentra una de las cocineras de mayor prestigio y más conocidas: Amalia Luy. Se ha hecho famosa por su canal de YouTube 'Cocina con Alma', donde prepara recetas junto a su hijo Álex O’Dogherty: músico, actor, cómico y presentador.

Todo empezó porque Álex quería tener las recetas de su madre para aprender a cocinar y comenzaron a hacer vídeos en casa, grabados por su marido. "Pero ha llegado a un extremo que me da muchísimo apuro", confiesa Amalia sobre la fama que está teniendo en redes.

Libro 'Las recetas de Amalia': aprender a cocinar como "toda la vida"

Su hijo Álex también ha escrito un libro 'Las recetas de Amalia', para que no haga falta ponerse un vídeo en YouTube para preparar los mismos platos que hace su madre. "He recogido todas las recetas de mi mamá de toda la vida y las he reunido para que queden para la posteridad", cuenta Álex.

Además, cada receta cuenta con su propio código QR que se puede escanear y nos lleva a ver el vídeo. Por último, tiene páginas donde apuntar las propias recetas y regalan un delantal.

Su padre, Luis, es el encargado de grabar en vídeo las recetas "y después de probarlas", confiesa. También, da instrucciones a su mujer, lo que a veces provoca desencuentros y discusiones graciosas. Según Álex, Amalia es una "maestra" en hacer tortillas de camarones. Para Álex, la verdura al horno es su especialidad.