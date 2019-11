¿Sabías que las vacas tienen nombre y apellidos?

UNA HISTORIA PARA ENTENDERLO TODO…

Hace mucho, mucho tiempo, en la Navarra verde y medieval, se pelearon, un día, dos ganaderos vecinos del Pirineo, cada uno de un valle distinto. Uno era del valle francés del Baretous y el otro del valle español del Roncal. La disputa se produjo por el agua. Y fue una disputa cruenta, que desencadenó en un conflicto sangriento que se solucionó con un acuerdo: La Paz de las Tres Vacas.

Es el tratado de paz vigente más antiguo de Europa. Y el acuerdo, que se ha respetado desde hace siglos, consiste en que cada año, en la misma fecha, los habitantes del valle francés de Baretous debían entregar tres vacas a los habitantes del valle español de Roncal. Hoy el tributo es motivo de fiesta.

LAS VACAS TIENEN NOMBRE Y APELLIDOS

Sergio Santos López, veterinario y profesor de economía ganadera, "lleva toda la día entre vacas". "Hoy por suerte tenemos guantes muy largos", dice entre broma Santiago Santos. También desmitifica que todas las pacas sean pacíficas, que la vida en el campo sea tan tranquila como a veces creemos, y asegura que "hay vacas pacíficas y bravas". "Los veterinarios tememos llevarnos coces", añade, asegurando que pese a que siempre ha estado entre vacas también "les tiene miedo".

Pese a todo: "hay vacas muy dóciles, son un animal doméstico". "Hay vacas a las que llamas desde lejos y acuden a ti; todas las vacas conocen a su ganadero", nos explica Santos. Incuso, dice Santos, "en rebaños pequeños, las vacas atienden a su nombre". "Cuando las inscribes en un registro, si son de raza, tienes que poner nombre a la vaca. También tienen apellidos, los apellidos son muy importantes. Se congela el semen de los mejores toros del mundo y con eso se insemina a muchas vacas. El ternero lleva después el apellido del padre", nos explica Santos.

LA VIDA DEL GANADERO

Carlos García lleva 35 años trabajando como ganadero. Jorge Abad ha ido a su granja en Colmenar Viejo (Madrid) para saber más sobre nuestras protagonistas. "Se les echa de comer una vez por la mañana y tiene la comida a libre disposición. Comen alfalfa, cebadillo, pienso y silo de maíz. Siempre es la fuerte la que come primero", nos explica García. ¿Las vacas dan muchos problemas? García lo confirma, y destaca entre estos, "la mamitis (inflamaciones y problemas en las ubres), que cuesta mucho que se queden preñadas, los constipados de los terneros…". Asegura que dedica las 24 horas del día a las vacas, que no tiene vacaciones y que ya no sabe "qué más puede hacer por ellas", cuando le preguntan si las cuida bien.

PODÓLOGO DE VACAS

Iván Gómez es podólogo bovino. "Si no se recortan las pezuñas, aparecen úlceras", nos explica Iván Gómez. "Utiliza una amoladora pequeña, algo así como una radial pequeña", nos cuenta Gómez, que asegura que la dureza de las pezuñas depende de la alimentación de las vacas.