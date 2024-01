200 años de la Policía Nacional: historia y evolución de un cuerpo al servicio del ciudadano

El próximo 13 de enero, la Policía Nacional cumple dos siglos, doscientos años desde su creación. El antecedente de lo que hoy es la Policía Nacional se llamaba en origen 'Superintendencia General de la Policía del Reino', y fue creada por el rey Fernando VII. Originalmente, su cometido principal era "hacerme saber la opinión y las necesidades de mis pueblos [se supone que al Rey], e indicarme los medios para reprimir el espíritu de sedición, extirpar los elementos de la discordia y desobstruir todos los manantiales de prosperidad".

Lola Herrero Fernandez-Quesada, profesora de Historia de la Universidad Complutense de Madrid y comisaria de la exposición que tendrá lugar en Madrid con motivo del Bicentenario de la Policía Nacional, explica que a finales del siglo XIX en toda Europa se empezó a expandir una nueva forma de pensamiento derivada de las nuevas formas políticas emergentes. Así, la nueva administración necesitaba "herramientas para ejercer el poder y también para el control de los espacios públicos".

Proceso de desmilitarización del espacio público

En esa época se produce la eclosión del mundo urbano, donde todas las clases sociales compartían los espacios. En el tránsito del siglo XIII al XIX hay una época de crisis hambruna y pobreza, "y eso genera inquietud y malestar que sale a los espacios públicos", cuenta Lola.

En los motines de 1766 Carlos III se da cuenta de que no tiene herramientas para gestionar el orden y la seguridad pública, por lo que recurrió al Ejército para apaciguar las revueltas. La Policía, surgió por tanto durante el proceso de desmilitarización del espacio público en España.

Un cuerpo cada vez más cercano a la sociedad

En el barrio de Hortaleza de Madrid se encuentra el centro policial más grande de España, el Complejo Policial de Canillas. Allí tienen sus dependencias la mayoría de las comisarías generales y las unidades especializadas. En total, seis mil policías trabajan en esta mini ciudad, completamente vigilada por un centenar de cámaras y policía.

La Policía Nacional ha cambiado mucho en dos siglos, pero en los últimos 30 años, que es lo que lleva el Comisario José García Serrano en el puesto, "el cambio ha sido radical". La Policía es un cuerpo urbano, desplegado en las principales ciudades, que ofrece un servicio directo que implica tener sus dependencias abiertas las 24 horas al día todos los días del año.

Entre las muchas cosas que se ha mejorado es en el servicio de al ciudadano. "Somos un cuerpo mucho más cercano al ciudadano y cada vez más cercanos a la sociedad", dice José, quien también menciona la mejora tecnológica.

Nuestra corporación está mucho más orientada a la prevención, la atención y al trabajo directo con el ciudadano

Por cada uno de los jefes de plantilla se hace una actuación presencial que cubren las 24 horas. Además, están las unidades especializadas siempre pendientes del teléfono para actuaciones puntuales. Así, "para una actuación que no esté prevista, siempre hay personas preparadas para actuar", aclara la Comisaria Silvia Pérez Pavía, jefa de la Brigada Central de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Policía Científica.

"Actualmente, nuestra corporación está mucho más orientada a la prevención, la atención y al trabajo directo con el ciudadano", cuenta Silvia sobre su trabajo.

Debido a la naturaleza de su trabajo, el Inspector jefe Alberto Morales Plaza, jefe de la sección de cocaínicos de la Brigada Central de Estupefacientes, está en permanente contacto con Latinoamérica. Cuando allí amanece aquí es casi de noche, por lo que está siempre pendiente del teléfono.

Cómo se llega a ser policía: ¿Vocación o causalidad?

La Comisaria Pérez Pavía nunca se planteó ser policía, aunque su padre era Inspector jefe, y decidió estudiar Derecho. Sin embargo, cuando estaba estudiando la carrera le surgió la idea, "como una iluminación", de ser policía. "Creo que nunca había visto a una mujer trabajando como policía y la ausencia de referentes muchas veces influye", cuenta.

En el caso del Comisario García Serrano sí fue vocacional. De pequeño, estaba una vez en el colegio jugando a la pelota cuando llegó un amigo suyo llorando, con la policía, porque le acababan de robar. "Creo que en ese momento descubrí el mal, no sabía que existía. [...] Y desde ese día me plantee hacer algo por que eso no volviera a pasar", relata José.

Por último, el Inspector Morales Plaza bromea contando que su padre era Guardia Civil que llegó muy lejos dentro del cuerpo, pero él escogió pertenecer a la Policía porque "siempre hay una oveja negra en las familias".

Al principio, su familia no se tomó muy bien esta decisión; "mi madre estaba como Alejandro Sanz, con el corazón partido". A día de hoy, todos los domingos que comen juntos, "discutimos, hablamos, pero al final acaba ganando el azul", dice Alberto.