Las preguntas de Amón: "¿Quiere Sánchez una investidura a domicilio?"

1.- ¿No os da la impresión de que Pedro Sánchez quiere una investidura a domicilio? Que se la traigan a casa, ya hecha, sin moverse de la Moncloa.

2.- Desde Tokio, qué mejor sitio, exigía que Iglesias se pusiera las pilas. ¿Lo está humillando para provocar una ruptura y reprocharle las elecciones anticipadas, amén de hundirlo con ellas?

3.- Rivera consolida el No es no pese a las observaciones del sector crítico. ¿Qué sentido tiene presumir de un partido plural, como hizo el viernes, para luego proclamar que quien no esté cómodo en Ciudadanos funde otro partido?

4.- ¿El nombre de ese nuevo partido no sería tanto Ciudadanos como Garicanos?

5.- ¿Qué os sugiere la imagen de las esposas de los líderes del G20 lanzando comida a los pececillos mientras los hombretones hablaban de sus cosas en la cumbre nipona? Eran las esposas, eso, los grilletes-

6.- ¿Por qué Almeida, alcalde de Madrid, ha confundido la fachada del ayuntamiento con su muñeca o con su balcón? Ha colocado un banderón rojigualda en lugar de la bandera arcoiris. O sea, dos colores a cambio de todos los demás.

7.- Trump hace historia aterrizando en el eje del mal. ¿Está siendo mejor presidente de lo que temíamos? No estoy diciendo que sea un buen presidente, cuidado, pero es más bravucón que peligroso. La economía funciona. A ver si va aceptando el hombre la evidencia del cambio climático, pero aún así, aquí termina mi editorial, tiene muchas posibilidades de sustituirse a sí mismo en la Casa Blanca.