Las preguntas de Amón: "¿Por qué si Casado pregunta a Sánchez por Ghali, la economía y Puigdemont, Sánchez responde con las vacunas, la luz y el volcán?"

1.- Pues la primera pregunta, la segunda y la tercera están comprendidas en este pasaje de la entrevista que le hiciste al ministro Escrivá.

2.- ¿Usted ha ido a Yolanda Diaz a decirle por qué me has hecho esto si yo no dije eso?

3.- ¿Este acuerdo es mérito de Yolanda Diaz?

4.- Pues ya que hablamos de clásicos, la cuarta es un clásico de la sesión de control: ¿Por qué si Casado pregunta a Sánchez por Ghali, la economía y Puigdemont, Sánchez responde con las vacunas, la luz y el volcán?

5.- ¿Y no es acaso otro clásico el que ayer le soltó Casado a Sánchez?

6.- ¿O no fue así como Aznar hizo famoso su ataque al presidente socialista de la época?

7.- ¿Y acaso no ha habido nadie más clásico para los cinéfilos que las despedidas de Antonio Gasset? Ayer se despidió para siempre

7 y media.- ¿Vamos a asistir por televisión minuto a minuto como se forma la nueva isla de La Palma?, lo digo porque el serial va a terminar pareciendo una de esas películas de Eric Rohmer en que veos crecer la hierba, tal como decía Peter Bogdanovich, ya sabéis...