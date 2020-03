1.- La primera pregunta no me gustaría hacerla, pero no me queda otro remedio. ¿Tenemos un presidente y un Gobierno a la altura de la crisis que se nos ha presentado?

2.- ¿Y cómo es posible que pueda haber cohesión en la sociedad si hasta el Gobierno se divide con las iniciativas?

3.- Ya sabéis que Iglesias lidera la contra. Y las contradicciones. ¿Cómo se le puede pedir a la sociedad una disciplina en el estado de alarma cuando el vicepresidente se salta la norma básica de la cuarentena? Os recuerdo que en su caso la infectada es su propia pareja.

4.- ¿Qué sentido operativo tiene alertar de un estado de alerta exhaustivo y castrense cuando las propias directrices te invitan a torearlo? Puedes salir de casa para trabajar, para ir a la óptica, al banco, a la peluquería, a la tintorería. Puedes sacar al perro, ir al supermercado, a la farmacia. Incluso al estanco y al negocio informático. Y al kiosco y a la panadería.

5.- ¿Significa todo eso que los ciudadanos no debamos comportarnos como debemos? Tengamos claro en primer lugar que las medidas no se ponen para evitar que nos contagien, sino para evitar que nosotros contagiemos.

6.- ¿Y no sería una medida fundamental suspender durante dos semanas o dos siglos los grupos de Whatssapp? Más allá de las bromitas y del cuñadismo, se han convertido en canales descontrolados de noticias falsas y testimonios inventados.

7.- ¿Y no es entrañable al mismo tiempo que este confinamiento familiar nos haya descubierto a nuestra propia familia? Padres e hijos conviviendo, incluso hablando. ¿Tú cómo te llamabas? ¿Y qué estás estudiando? ¿Dónde dices que trabajas, mamá?