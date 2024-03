Edu García: "La Federación de Fútbol ha adelantado las procesiones, los lamentos y las más que seguras penitencias"

Si unos grandes almacenes suelen adelantar la primavera... la Federación de Fútbol ha hecho lo mismo con las procesiones, los lamentos y las más que seguras penitencias. He llegado a la conclusión de que es una institución maldita, desde que me alcanza la memoria, líos judiciales para todos sus mandamases: el señor Porta y sus abusos, Roca y el dinero que se llevó indebidamente, Villar y su "inquieto" hijo Gorka y en nuestros días, el dominicano Rubiales que es posible que adelante a todos por la derecha o por la izquierda… y hasta que pida su amnistía!!

Es evidente que dentro han campado con impunidad cargos podridos que la propia "casa" no ha sabido depurar. Ahora hay procedimientos, pesquisas, investigaciones que intentarán discernir cuántos buenos hay y cuantos se merecen una ración de trena. Las elecciones se retrasan, pero vistos los antecedentes, no sé a qué esperan para postularse Mario Conde o El Dioni. Imagino que no serán muy futboleros...

Y a todo esto, en el campo aledaño, la selección nacional. De la Fuente se reirá por lo bajini por el foco que le han quitado ante los bolos diagramados. La cuenta atrás para la Euro se inicia en nada y ya es hora de perfilar equipo, plan y las nítidas intenciones. Esta noche Colombia y el martes la Brasil de Vinicius. Ya puede ir bien la cosa qué si no, no habrá UCO-registro que evite los palos de rigor.

Por cierto, La Roja congela la primera de fútbol, pero hay segunda, basket, motos en Portugal, monoplazas en Australia, tenis en Miami... 19 horas de deporte en vivo en bufé libre para este finde. Para todos los paladares. Un día deberíamos intercambiarnos, Carlos…