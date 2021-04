Tertulia: ¿Son fiables las encuestas del CIS de Tezanos?

Marisa Cruz, Ignacio Varela y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la encuesta electoral del CIS y el empate de bloques que da Tezanos en su predicción. Ignacio Varela señala que cada día es más escandaloso que un organismo gubernamental como el CIS se dedique a dedicar encuestas electorales en plena campaña. Asegura que se produce un "fenómeno milagroso" porque "las estimaciones que hace el CIS se ajustan siempre como un guante a las conveniencias tácticas de su partido". Sin embargo, señala que, a pesar de esto, el CIS produce información útil, bastante aproximada a la realidad, y comenta que la izquierda confía en que aumente la participación para arañar votos a Ayuso, aunque cree que los votantes del PP y de Vox están mucho más dispuestos a votar que los del bloque de la izquierda. Marisa Cruz considera que, desde la izquierda, se intenta hacer una estrategia de bloque y esto explica que Gabilondo haya entrado en una nueva etapa en la que pretende movilizar a esos votantes. Sin embargo, opina que, a juzgar por los sondeos, Pablo Iglesias está retrocediendo y, si se desinfla, puede que todos sus votos no sean recogidos por Más Madrid y PSOE, lo que puede convertir a Iglesias en un lastre y eso Gabilondo tiene que evitarlo. Por su parte, Rubén Amón comenta que la euforia se ha instalado en el Partido Popular y no solo porque observan en Ayuso una clara campeona, sino porque suscitan esta idea de trasladarlo a la realidad nacional. Admite que, si existe el efecto García, tiene que ver con que los votantes de la izquierda hayan encontrado un estímulo alternativo a la frustración de Gabilondo, aunque niega que sea su culpa, porque su candidatura ha sido intervenida por las directrices de Pedro Sánchez y llamada a "desnaturalizar la idiosincrasia del candidato y forzarlo a unos extremos actorales que no lo representan". Además, añade que el antiayusismo también es un factor en juego y ese es otro argumento movilizador. "En estos tiempos no se vota a favor de alguien, sino contra alguien, y los focos de este fenómeno son el antisanchismo y el antiayusismo", explica.

Carlos Alsina charla con Luis Díaz Izquierdo, médico del servicio de urgencias del Hospital de Leganés, que muestra su indignación ante las palabras del alcalde socialista Santiago Llorente que aseguraba que en ese hospital se mandaba a las personas mayores a morir a casa. "Estamos muy enfadados porque nunca dejamos de atender a nadie y nunca dijimos que no vinieran pacientes de las residencias", admite.

Además, debaten sobre el retraso en la vacunación de policías y guardias civiles en Cataluña, sobre la que Marisa Cruz recuerda que a los Mossos d’Esquadra sí los han vacunado y asegura que hacen falta explicaciones de por qué unos sí y otros no. "Si eso hubiera sucedido en otra comunidad, se hubiera montado el lío", comenta. Por su parte, Rubén Amón considera que esta es la consolidación de una anomalía que es percibir que la Policía Nacional y la Guardia Civil son ejército de ocupación en Cataluña. Ignacio Varela comenta que el criterio de Iceta de delegar en el Gobierno central la vacunación de una comunidad debe servir como precedente. "Cada vez que una comunidad tenga problemas técnicos que le dificulten vacunar a un determinado colectivo, el Gobierno debe asumir la responsabilidad directa de vacunar a ese colectivo", afirma.

Respecto a la reforma laboral en España, que la ministra Yolanda Díaz dijo que presentaría a Bruselas, y sobre el compromiso de la derogación íntegra de la reforma laboral de 2012, Marisa Cruz señala que lo de la derogación no se lo puede creer nadie y que Bruselas nunca admitió que se pudiera derogar por completo la reforma laboral, sino que pedía profundizar en ella. Por otra parte, Ignacio Varela insiste en que desconocemos el documento que van a presentar, pero recuerdo que si es el que presentó Sánchez en el Congreso, "todos los que saben de esto dicen que no pasa el corte de la Unión Europea". "Si se han ajustado a las demandas de la Unión Europea sobre el mercado laboral y las pensiones, estarán caminando en la dirección opuesta a la del programa del Gobierno", explica, y reitera lo vergonzoso que es que a estas alturas no se sepa nada de la reforma, sobre todo sabiendo que es lo más importante que hay en el Gobierno junto con la estrategia de vacunación. "La oposición ni siquiera ha reclamado que se discuta este documento en el Parlamento español", concluye,