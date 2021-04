Tertulia: ¿Debería dimitir Florentino Pérez tras el fracaso de la Superliga de fútbol?

Carmen Morodo, Nacho Cardero, Anabel Díez y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre Superliga y el error de Florentino Pérez. Nacho Cardero considera que la Superliga ha muerto antes de empezar y que la figura de Florentino Pérez ha quedado "sensiblemente tocada" porque no ha sabido medir el momento de lanzar la iniciativa. Por su parte, Carmen Morodo asegura que hay muchos chiringuitos en el fútbol donde algunos tienen los bolsillos muy llenos y que el romanticismo de este deporte lo mantienen los aficionados, pero que ahora el fútbol se mueve por motivos económicos. Anabel Díez asegura que un fracaso de este calibre puede conducir a la dimisión de Florentino Pérez. "Me parece un paso en falso casi definitivo para su carrera y su reputación", comenta, mientras Rubén Amón argumenta que lo que asombra del fracaso de Florentino Pérez es haberlo convertido en un acontecimiento personal y se pregunta cómo se puede anunciar el proyecto con un comunicado cutre de la madrugada del domingo al lunes.

Carlos Alsina entrevista al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que comenta la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la vacunación obligatoria de la Ley Gallega de Salud. El presidente de la Xunta ha mostrado su descontento con esta decisión de la justicia: "Si esta ley estuviese escrita en catalán en vez de en gallego, el Tribunal Constitucional no la hubiese suspendido".

Además, también debaten sobre la reforma del sistema de elección del CGPJ. Nacho Cardero señala que hay un enfrentamiento constante entre el poder judicial y el poder ejecutivo, que está muy lejos de acabar. Por su parte, Carmen Morodo admite que la paralización de esta reforma es un gesto evidente de cesión del Gobierno a los jueces y a la Unión Europea y opina que esto no va a desbloquear la negociación porque "el problema era la presencia de Podemos" y que el PP exige que tiene que quedar claro que Podemos debe quedar fuera.

Sobre las palabras del presidente de la Xunta sobre el estado de alarma y las discrepancias con Isabel Díaz Ayuso, Anabel Díez señala que las comunidades necesitan instrumentos para legislar cuando acabe el estado de alarma y comenta que hace falta una conferencia de presidentes para aclarar los problemas y las dudas que hay ahora mismo. Nacho Cardero considera que, si es necesario, prolongarán el estado de alarma, aunque cree que no va a ser necesario porque los datos de incidencia como de contagios van a caer en los próximos días. "Soy optimista con el plan de vacunación y creo que va a ir bastante bien", afirma. Sobre las elecciones de Madrid y un posible pacto con Vox, Cardero considera, al igual que Feijóo, que Ayuso tiene una ventaja" bastante holgada" como para que, incluso dependiendo de los votos de Vox, no tenga que estar condicionada por ellos y que estos no tengan que entrar en el Gobierno. Por su parte, Rubén Amón asegura que le hubiera gustado que Feijóo hubiera sido mucho más explícito y menos especulativo respecto a la entrada de Vox en el Gobierno. "Veo puntos de discrepancia entre Nuñez Feijóo y Ayuso, respecto al estado de alarma, a la gestión de la pandemia… pero creo que estamos en campaña y no es el momento de sacarlos a la luz. Díaz Ayuso no solo contradice las posiciones del Gobierno central, sino también los Gobiernos autonómicos. El de Nuñez Feijóo es uno de los restrictivos, de los que coartan la libertad, como dice Ayuso", comenta Amón.