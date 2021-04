Tertulia: ¿Ha motivado la pandemia el nacimiento de la Superliga de fútbol?

Paco Marhuenda, John Müller, Daniel Basteiro y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la creación de la Superliga. John Müller señala que en la intervención de Florentino Pérez en El Chiringuito hay una trampa. "La pandemia puede haber precipitado la crisis de los clubes de fútbol, pero la Superliga lleva planificándose desde hace muchos años porque ahí es donde está el negocio", explica. Por su parte, Paco Marhuenda considera que el fútbol ya no es el fútbol idealista, sino un espectáculo, y que es sorprendente que la élite dirigente ahora se escandalice y asegura que lo que están haciendo los políticos es meterse en un terreno que no les compete. Daniel Basteiro señala que no es la pandemia la que hace que esta operación salga a la luz, sino que lleva años gestándose. "Es una tomadura de pelo que se esté planteando esta operación como o los grandes clubes o la muerte del fútbol, cuando en realidad es un pelotazo que va a aportar hasta 7.000 millones a los clubes que más ganan en la realidad. Si el fútbol se muere, ¿cómo lo estarán pasando los clubes pequeños?", argumenta. Además, Rubén Amón comenta que lo que están haciendo estos clubes es decirle a la UEFA que no la necesitan y que los principales problemas actuales del fútbol son que sea un circuito de abonados y la saturación del calendario. "El fútbol ha dejado de ser extraordinario por la cotidianidad con la que lo consumimos", afirma.

Carlos Alsina entrevista a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que se ha mostrado favorable a repetir un gobierno en la Comunidad de Madrid con el Partido Popular y, tras los datos de las últimas encuestas, considera preocupante un escenario en el que Ciudadanos no obtuviese representación en la Asamblea madrileña.

Por otra parte, también debaten sobre el escenario planteado por el CIS y el hundimiento de Ciudadanos en las encuestas. Paco Marhuenda señala que al CIS nadie se lo toma en serio, y que "es muy escandaloso lo que está haciendo Tezanos". Daniel Basteiro asegura que no es una buena noticia este ocaso por etapas de Ciudadanos y señala que al partido le falta su sitio en esta campaña y asumir errores. John Müller considera que la formación naranja no ha conseguido poner sobre la mesa su papel de bisagra y esto pone de manifiesto el enorme error que fue la moción de censura en Murcia.