Tertulia: ¿Aporta algo el fichaje de la ministra Reyes Maroto a la candidatura de Ángel Gabilondo?

José Antonio Vera, Arcadi Espada y Rubén Amón debaten en Más de uno sobre las quimeras de mono y humano creadas en China. Arcadi Espada asegura que es fascinante por su aplicación a los miles de desastres que hay en nuestra vida cotidiana y añade que esto da una inyección de optimismo sobre el futuro de la raza. José Antonio Vera desconfía de lo que puede suponer esta innovación para el futuro, que puede ser utilizada a la hora de generar una nueva raza de híbridos humanos, aunque no sea esa la naturaleza del experimento. Por su parte, Rubén Amón se pregunta dónde está en China el umbral las concepciones bioéticas, aunque cree que a quienes observan en esto el desafío a los dioses, conviene recordarles la involucración de la Universidad Católica de Murcia en el proyecto.

Carlos Alsina entrevista a Carlos Jiménez-Ruiz, presidente del Congreso sobre la Covid-19 y de la Asociación Española de Neumología, que comenta las conclusiones sacadas del Congreso sobre la Covid celebrado esta semana entre las diferentes sociedades científicas. Además, pide la acción coordinada entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas para hacer frente a la pandemia.

Debaten también sobre el fin del estado de alarma, acerca del que José Antonio Vera apunta que la vicepresidenta Calvo y el presidente del Gobierno se comprometieron a hacer una legislación alternativa como ley de pandemias, que finalmente no se ha resuelto. "Hay algunas cuestiones, como la reducción de la movilidad, que no se pueden legislar sin el estado de alarma", recuerda. Arcadi Espada considera que las autoridades tienen que empezar a pensar en cómo van recuperar las comunidades el nervio económico y psicológico y no en distribución de las competencias. Sin embargo, Rubén Amón asegura que el error de Sánchez fue anunciarlo con un mes de antelación y que, desde el punto de vista de la presión que puedan ejercer socios y aliados del Gobierno, existe la posibilidad de que Sánchez acceda al estado de alarma.

Además, se plantean el tirón que puede tener el fichaje de la ministra Reyes Maroto como vicepresidenta en un hipotético gobierno de Ángel Gabilondo. José Antonio Vera explica que hay muchísimos votantes de la Comunidad de Madrid que no saben ni quién es Reyes Maroto y cree que ni por su gestión al frente del Gobierno ni por su tirón en las urnas es algo significante. Arcadi Espada añade que da la sensación de que Pedro Sánchez va soltando lastres y va colocando a las personas que no necesita para su Gobierno en las autonomías. "Esto desautoriza el trabajo de la ministra Maroto, que ha sido incapaz a la hora de planificar lo que el turismo y el ocio tenían que jugar en estos tiempos pandémicos. Sus ideas siempre han sido de una vaguedad y torpeza absoluta", comenta.