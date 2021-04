Tertulia: ¿Está utilizando la gestión de la pandemia Pedro Sánchez para hacer política?

Sandra Golpe, Marisa Cruz, Casimiro García Abadillo y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el pleno de control al Gobierno y sobre el estado de alarma. Sandra Golpe dice que los últimos plenos siempre han sido muy broncos y habla de la comodidad de Pedro Sánchez para "pasarle la pelota" a las comunidades autónomas en materia de medidas sin el estado de alarma. "Parece que en este punto quisiera competir con el lema de libertad de Isabel Díaz Ayuso", comenta. Además, Marisa Cruz asegura que Sánchez está jugando con el estado de alarma en la campaña electoral y que está esperando a que finalicen las elecciones para tomar una decisión definitiva. Casimiro García Abadillo recuerda que la oposición sí tiene consenso en que para tomar determinadas medidas se necesita un instrumento jurídico como el estado de alarma y reitera que Sánchez está utilizando la gestión de la pandemia para hacer política pura y dura. Por su parte, Rubén Amón considera que "Sánchez es esclavo de una decisión que no es política ni sanitaria, sino electoral, y que no venía a cuento mencionar un mes antes de expirar el estado de alarma".

Carlos Alsina entrevista al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que comenta el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por Sánchez en el Congreso y propone que se reanuden los viajes del Imserso: “Los mayores ya vacunados podrían ir a disfrutar de los hoteles a Mallorca”.

Además, debaten también sobre el Plan de Recuperación y Resiliencia de Pedro Sánchez, sobre lo que Sandra Golpe dice que no contextualiza y no da datos sobre lo que va a suponer en nuestro país. Por su parte, Marisa Cruz señala que Moncloa tiene una costumbre de intentar maquillar la falta de calidad con la cantidad y recuerda que nadie conoce los criterios que han de cumplirse para acceder a los proyectos y se desconoce que claves utiliza el Gobierno para destinar el dinero. "Es un plan que Sánchez asegura que ha estado sometido a consulta pública, pero no es verdad. Solo lo ha presentado en las comunidades socialistas, pero sin discusión", explica. Además, admite que no hay nada firme de lo que sabemos hasta ahora y asegura que las reformas esenciales que necesita el país se han dejado de lado, como la fiscal, la laboral y de las de las pensiones.