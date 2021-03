Tertulia: ¿La retirada de la inmunidad de Puigdemont hace peligrar la estabilidad en el Gobierno?

Anabel Díez, Ferrán Casas, Carmen Morodo y Rubén Amón debaten en Más de uno sobre la gestión del Gobierno del estado de alarma. Carmen Morodo explica que, hasta ahora, ha funcionado de una manera más o menos ordenada con las comunidades autónomas y que no se ha producido ningún abuso de poder. Por su parte, Rubén Amón destaca que no es justo criticar a Pedro Sánchez por abusar del estado de alarma y, a la vez, también criticarle por no haberlo usado casi nunca. "Lo cierto es que el estado de alarma ha sido más un espacio político que una realidad ejecutiva", asegura. Además, Ferrán Casas apuntan a que las medidas que se tomaron para extender el estado de alarma durante seis meses fueron adecuadas y que ahora no se pide revisarlo porque "la situación epidemiológica no es la óptima para retirarlo".

Asimismo, también debaten sobre la retirada de la inmunidad parlamentaria de Puigdemont y sobre cómo puede afectar a la estabilidad del Gobierno de España y al catalán. Carmen Morodo apunta a que este es un premio de consolación, pero que el procedimiento sigue siendo muy largo y que la batalla jurídica aún no ha terminado. Además, añade que no cree que las alianzas del Gobierno catalán vayan a depender de Puigdemont porque "lo ha perdido todo y acabará su vida siendo errante por no haber querido dar la cara". Por otra parte, Ferrán Casas explica que lo que hay es una derrota previsible y que lo que se preguntaba ayer a los eurodiputados era si confían o no en la justicia española. "Es significativo que haya casi 300 diputados que no confían en la justicia española, esto sería irresponsable ignorarlo por parte del Gobierno español y los grandes partidos españoles", insiste. También añade que la situación de los presos y de la inmunidad zarandea la estabilidad del Gobierno. Anabel Díez apunta a que la situación política que existe es preocupante entre el ala socialista y Podemos porque esto les separa y "se sobrellevará como se pueda".

Respecto a la moción de censura en la Región de Murcia, Carmen Morodo comenta que lo que está haciendo Ciudadanos es mandar un mensaje a Génova y que habrá que tener cuidado porque "este es el feudo del secretario general del Partido Popular, muy cuestionado en estos momentos dentro del partido". Además, Anabel Díez explica que esta no va a ser la sintonía con el resto de pactos de ambos partidos porque "Murcia tiene unas características muy especiales, donde se dan presuntas irregularidades por parte del Partido Popular que Ciudadanos ha considerado que no puede pasar".