¿Refleja el breve encuentro entre Biden y Pedro Sánchez la falta de política exterior en España?

Antonio Caño, Paco Marhuenda, Maite Rico y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre el corto encuentro entre Joe Biden y Pedro Sánchez. Paco Marhuenda comenta que es un patinazo de política del Ministerio de Asuntos Exteriores y asegura que si se hubieran limitado a decir que iba a haber un encuentro posterior, no hubiera pasado nada. Maite Rico señala que se buscaba la foto y opina que no había una estrategia diplomática. “Las relaciones del Gobierno español con los regímenes castrochavistas no están facilitando la sintonía con Washington”, dice. Antonio Caño explica que la falta de política exterior que responde a una falta de proyecto interior y señala que España no tiene un proyecto nacional y que, por ello, es incapaz de enseñar un proyecto convincente al mundo. Rubén Amón admite que la ministra de Exteriores ya está sentenciada tras la cumbre bilateral y esta imagen del rechazo de Joe Biden a Sánchez alimenta la idea del desprestigio del Gobierno socialista.

Respecto a las palabras de Isabel Díaz Ayuso acerca de la figura del Rey en los indultos, Paco Marhuenda cree que es muy adecuada esa rectificación del Partido Popular. Además, considera que “Isabel Díaz Ayuso debería entender que la izquierda tiene la escopeta cargada para acribillarla en cualquier error”. Por su parte, Antonio Caño dice que cree que Ayuso quiere movilizar a su base populista y más de derechas, que le estará aplaudiendo esas declaraciones. Maite Rico dice que Ayuso se expresó mal y que no estaba acusando al Rey, sino al Gobierno de hacer cómplice al Rey. "Es legítimo que nos planteemos cómo de incómodo se puede sentir el Rey en este caso", comenta.