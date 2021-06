Pedro Sánchez revela los detalles de su encuentro con Joe Biden: "No tengo cronómetro pero es algo más de esos segundos"

Pedro Sánchez ha comparecido en rueda de prensa tras la cumbre de la OTAN que se ha celebrado en Bruselas y en la que ha mantenido un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El vídeo que ha trascendido es un breve paseo de unos metros con su homólogo norteamericano, sin embargo, asegura Sánchez que na ha sido tan corto: "No tengo el cronómetro de cuánto me he reunido con el presidente de EEUU pero puedo decir que es algo más de esos segundos que comentas".

En ese encuentro han podido tratar varios asuntos que revela el presidente del Gobierno de España: "Hemos tenido una breve conversación y un breve paseo porque así nos lo han pedido los miembros de la OTAN. Fíjese si ha dado de sí la conversación que hemos hablado de reforzar los lazos militares que tenemos, un acuerdo bilateral de defensa que data de 1988. La posición de España es actualizar ese acuerdo. Seguidamente hemos conversado de la situación en Latinoamérica. Le he trasladado mi preocupación por la situación migratoria que tiene esa región a causa de la pandemia".

Finalmente, asegura Pedro Sánchez que ha felicitado a Biden "por la agencia progresista que ha puesto en marcha, sobre todo por esa vuelta a consensos como el cambio climático y el acuerdo de París. Es una primera toma de contacto, es un líder progresista que nos ha inspirado a muchos. Cuestiones como la política social, basarse en la ciencia para responder a la pandemia son cosas que nos unen. Después de este primer contacto hemos quedado en continuar trabajando, colaborando y seguir trabajando".

Extrañeza con las palabras de Ayuso

Sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre los indultos, en la concentración de este domingo en la Plaza de Colón, en las que se preguntaba "¿Qué hará el Rey de España a partir de ahora? ¿Firmará los indultos? ¿Le harán cómplice de esto?", Sánchez ha confesado lo que pensó cuando las escuchó: "Cuando lo escuché la palabra que me vino a la mente fue extrañeza. Tanto en la forma como en el fondo. Igual que a mí le habrá pasado al 99,9% de los españoles.

Además se ha pronunciado sobre la victoria de Juan Espadas ante Susana Díaz en las primarias del PSOE en Andalucía: "La democracia habló. La democracia ha elegido renovación y unidad y ese es el camino a seguir".

Y de nuevo ha aludido a la convivencia cuando le han preguntado por los indultos:"La reflexión que me gustaría hacer es que no hay nada más constitucional que construir convivencia. La convivencia es lo realmente constitucional".