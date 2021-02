Tertulia: ¿Hace bien Ayuso relajando las medidas restrictivas en Madrid?

Rubén Amón, Marisa Cruz, Paco Marhuenda y Daniel Basteiro debaten en la tertulia de Más de uno sobre las declaraciones de Emiliano García-Page sobre las restricciones de Ayuso en Madrid y la 'fuga sanitaria' de madrileños. Ante esto, Basteiro declara que “cuando hay un consenso sobre que hay que apretar, parece que Ayuso da señales de apertura y relajación” y Rubén Amón explica que "no se va a arreglar el problema de la hostelería mientras proliferen los casos de contagios". Además, añade “no se puede seguir diciendo que la solución al coronavirus son menos medidas restrictivas".

Carlos Alsina entrevista a Salvador Illa, candidato del PSC a las elecciones catalanas. El ex ministro afirma que la amnistía no es posible porque "no cabe en la Constitución" y explica que “si ganan los independentistas, Cataluña seguirá en un viaje hacia ninguna parte”. Además, explica que si consigue ser investido presidente de la Generalitat, sus prioridades serán vencer al virus, reactivar la economía y garantizar que nadie se quede atrás.

Por otra parte, debaten sobre las palabras del candidato Illa de cara a las elecciones catalanas. Marisa Cruz detalla que “Illa es un artista a la hora de situarse en el terreno difuso del ni sí ni no, que le permitirá elegir el camino que quiere después”. Amón, a su vez, alega que “no creo que la respuesta a la gestión del coronavirus sea la resignación”, mientras que Basteiro dice que la posición neutral tiene un riesgo y es que lo deje en tierra de nadie de cara a las elecciones.