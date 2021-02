Tertulia: ¿Ha arruinado el contrato de Leo Messi al Barça?

Casimiro García-Abadillo, Pilar Gómez, Antonio Casado y Rubén Amón debaten en la tertulia de Más de uno sobre la filtración del contrato de Leo Messi y la quiebra del club azulgrana. Ante esto, García-Abadillo expone que "es de una irresponsabilidad enorme que Bartomeu haya puesto en riesgo la supervivencia del club" y que los números son algo irrepetible porque "la burbuja del fútbol no la vamos a volver a vivir". Por su parte, Amón señala que "lo que gana Messi lo fija el mercado y lo fija tanto que podría cobrar mucho más en otros equipos" y Pilar Gómez alega que "es un juego muy sucio que en una campaña de elecciones, como las del FC Barcelona, pongas en el foco a la que es tu estrella”.

Carlos Alsina entrevista a Víctor Font, candidato a la presidencia del FC Barcelona. Asegura que "Messi es un activo relevante, pero si no está no se acaba el mundo" aunque sí considera que hay que hacer todo lo posible para retenerle. Además, alega que "dar a entender que el Barça está arruinado por Messi es una conclusión totalmente errónea".

También entrevista a Pedro Morilla, director deportivo del Wuhan Shangwen Three Towns, sobre su repatriación desde el epicentro de la pandemia hace un año. Explica que "aquel viaje se hizo largo y se sigue haciendo largo todo esto, porque no vemos el final”. Añade que ellos tenían obligación de pasar una cuarentena en España y mientras que viajeros de otros países no.

Asimismo, debaten sobre la gestión de la pandemia cuando se cumple un año desde el primer caso de coronavirus en nuestro país. Mientras que Antonio Casado razona que "de la pandemia, lo único que ha salido es un candidato para las elecciones catalanas", Casimiro explica que "los errores se han producido en todos sitios" y Amón añade que "la comunidad científica ha sido capaz de crear una vacuna con un alto porcentaje de éxito en un tiempo récord".

Para finalizar, también hablan sobre los sondeos de las elecciones catalanas y la bajada del llamado 'efecto Illa'. Respecto a esto, Pilar Gómez destaca que si Illa ganase las elecciones "sería la mejor noticia para que el constitucionalismo diera un paso al frente".